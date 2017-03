Homem é detido após tentar atropelar multidão na Bélgica

Bruxelas 23/03/2017 | 11h26

As forças de segurança belgas detiveram nesta quinta-feira um motorista que tentou lançar seu veículo contra a multidão em uma artéria comercial da Antuérpia (norte), anunciou a polícia, ressaltando que esta grande cidade do norte da Bélgica está sob "vigilância reforçada".

O veículo, com placa francesa, "circulava em alta velocidade na rua comercial de Meir, obrigando as pessoas a se afastar", declarou um responsável policial da Antuérpia, Serge Muyters, em uma coletiva de imprensa.

O motorista, de origem norte-africana, foi detido após uma perseguição no centro da cidade, disse Muyters, que não informou sobre feridos.

Segundo o Ministério Público (MP) belga, responsável pelos processos de terrorismo e que assumiu a investigação, "trata-se de Mohamed R, nascido em 8 de maio de 1977, de nacionalidade francesa e domiciliado na França".

Várias armas foram encontradas na mala do veículo, acrescentou.

"Diferentes armas foram encontradas na mala, armas brancas, um 'riot gun' (arma antidistúrbios) e um barril que contém um produto ainda indeterminado", segundo o MP, que anunciou a presença de equipes de desminagem no local do incidente para examinar o veículo.

Militares tentaram imediatamente parar o veículo, mas ele prosseguiu sua trajetória ultrapassando um sinal vermelho, antes de ser finalmente interceptado no cais de Escaut depois de percorrer as ruas do centro histórico em áreas reservadas aos pedestres, explicou Muyters.

"A vigilância foi reforçada na Antuérpia, o que quer dizer que há maior vigilância policial nos lugares onde há muitas pessoas", acrescentou.

No Twitter, o prefeito da Antuérpia, Bart de Wever, agradeceu "aos militares que agiram, aos serviços da polícia e à equipe de intervenção rápida". O primeiro-ministro belga, Charles Michel, disse que seu governo permanece mobilizado.

O incidente na Antuérpia foi registrado um dia após um atentado que deixou três mortos nas imediações do Parlamento britânico em Londres, enquanto a Bélgica lembrava o primeiro aniversário dos atentados terroristas de Bruxelas que mataram 32 pessoas.

Desde os atentados terroristas de Paris em novembro de 2015 e da capital belga, ambos reivindicados pela organização Estado Islâmico (EI), a Bélgica se encontra em um nível de alerta terrorista de 3 em uma escala de 4.

* AFP