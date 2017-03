Homem bate carro após roubá-lo e veículo pega fogo, no Morro da Cruz, em Florianópolis

Incêndio 14/03/2017 | 12h16 Atualizada em

Um homem de 32 anos foi preso no começo da tarde desta terça-feira após roubar um táxi em São José e bater o veículo no Morro da Cruz, em Florianópolis. Com o impacto no guard-rail e nas pedras, o carro pegou fogo, que foi contido pelo Corpo de Bombeiros.

Thiago Brasil do Nascimento abordou o taxista Claudio Fernandes, 64 anos, no Bairro Kobrasol, e pediu uma corrida até as proximidades da RBS, no Morro da Cruz. Pouco antes do destino, Thiago anunciou o assalto colocando a ponta de uma faca na barriga do taxista. O assaltante, então, abandonou Claudio perto do mirante do morro.

Na fuga, no entanto, Thiago perdeu o controle do carro e bateu no guard-rail e nas pedras. O carro incendiou e ele entrou no mato. Durante o atendimento da ocorrência, mesmo com a presença de viaturas da Polícia Militar (PM) e dos Bombeiros, o assaltante saiu do matagal ferido e foi detido.



Ele disse aos policiais que pretendia trocar o carro por drogas, mas que, ao trocar de camiseta, perdeu o controle do veículo. Para Claudio, o importante é que ele não havia se ferido:

— Amigão, olha aqui, estou bem. É isso que importa. Estou há 22 anos como taxista e é a primeira vez que me acontece isso.

Thiago Brasil Nascimento no momento em que foi detido pelos policiais Foto: Emerson Souza / Agencia RBS

O taxista apenas lamentava que a carteira dele não havia sido recuperada. Thiago disse aos policiais que havia deixado os documentos dentro do carro. Na carteira havia R$ 400 que ele usaria para pagar contas. Os celulares de Claudio, por outro lado, foram encontrados no bolso do assaltante. O veículo pertencia a um permissionário. Familiares dele estiveram no local do acidente.

