Hemosc retoma cadastro de doadores de medula em SC 

A coleta de medula óssea de doadores voluntários em Santa Catarina foi retomada pelo Hemosc. O serviço estava suspenso desde agosto. A Secretaria de Saúde informou que recebeu nesta segunda-feira os 4,5 mil kits de teste de compatibilidade. O material importado foi comprado pela própria pasta.

Em nota, a secretaria informa que os kits serão usados até dar início à realização dos exames da cota de 2017. Essa cota é de 10,2 mil novos cadastros anuais, que são pagos pelo Ministério da Saúde. Os cadastros fazem parte do Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (Redome). No ano passado, o Estado excedeu a cota e cadastrou 13,9 mil novos voluntários.

Desde agosto até agora, o serviço em SC estava apenas atendendo o cadastro de aparentados, que são os que têm mais chance de serem compatíveis. O Ministério da Saúde determina limites de cadastro por Estado para aumentar a diversidade genética e paga após os procedimentos serem realizados.



Em nota, a secretaria reforçou que o "Redome possui, atualmente, 4 milhões de cadastrados e que está articulado a um banco internacional de doadores de medula óssea, com 30 milhões de cadastrados. Isso possibilita a busca por doadores no Brasil e no exterior. Segundo especialistas, esses números são estatisticamente suficientes para qualquer pessoa encontrar um doador de medula óssea no mundo".



Em 2016, o Ministério repassou R$ 5,1 milhões para cobrir a cota estabelecida de 10,2 mil novos cadastros. Como foram realizados 13,9 mil, o governo estadual teve de bancar o excedente.

Mesmo diante do cenário inconstante para novos cadastros, o Hemosc em Florianópolis está apoiando uma campanha da Associação dos Pacientes Renais de Santa Catarina para estimular doações que viabilizem um maior número de transplantes de medula óssea.

