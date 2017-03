HBO divulga em vídeo a data de estreia da sétima temporada de "Game of Thrones"

Séries 09/03/2017 | 17h42 Atualizada em

A HBO confirmou a data de estreia da sétima temporada de Game of Thrones com um teaser publicado no Facebook nesta quinta-feira. Em um vídeo ao vivo, os internautas tiveram que ajudar a descongelar um bloco de gelo que revelou a data: 16 de julho (as temporadas geralmente estreavam em abril). Ao todo, mais de 100 mil pessoas acompanharam a transmissão.



O vídeo mostra estátuas que representam as diversas famílias de personagens ruindo. Também relembra algumas das falas mais marcantes ao longo das seis temporadas que já foram ao ar. A sétima temporada será a penúltima antes do desfecho da história, que na TV está adiantada em relação aos livros escritos por George R. R. Martin (o sexto livro, "The Winds of Winter", está previsto para este ano, sem confirmação de data).

Assista ao vídeo do teaser: