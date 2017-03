Hamilton conquista a pole do GP da Austrália; Massa larga em 7º

Melbourne 25/03/2017 | 07h32

O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) conquistou a pole position do Grande Prêmio de Fórmula 1 da Austrália, o primeiro da temporada, que será disputado no domingo em Melbourne.

Esta é a 62ª pole position da carreira de Hamilton, três vezes campeão do mundo, que dividirá a primeira fila com o alemão Sebastian Vettel (Ferrari).

A segunda fila será formada pelos finlandeses Valtteri Bottas (Mercedes) e Kimi Räikkönen (Ferrari).

O brasileiro Felipe Massa, da Williams, vai largar na sétima posição, na quarta fila.

Hamilton conquistou a pole com o tempo de 1 minuto, 22 segundos e 188 milésimos, com pneus supermacios, a melhor marca registrada na história do circuito de Albert Park.

-- Grid de largada do GP da Austrália:

- Primeira fila:

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

Sebastian Vettel (ALE/Ferrari)

- Segunda fila:

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes)

Kimi Räikkönen (FIN/Ferrari)

- Terceira fila:

Max Verstappen (HOL/Red Bull-TAG Heuer)

Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari)

- Quarta fila:

Felipe Massa (BRA/Williams-Mercedes)

Carlos Sainz Jr (ESP/Toro Rosso-Renault)

- Quinta fila:

Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso-Renault)

Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-TAG Heuer)

- Sexta fila:

Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes)

Nico Hülkenberg (ALE/Renault)

- Sétima fila:

Fernando Alonso (ESP/McLaren-Honda)

Esteban Ocon (FRA/Force India-Mercedes)

- Oitava fila:

Marcus Ericsson (SUE/Sauber-Ferrari)

Antonio Giovinazzi (ITA/Sauber-Ferrari)

- Nona fila:

Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari)

Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren-Honda)

- Décima fila:

Jolyon Palmer (GBR/Renault)

Lance Stroll (CAN/Williams-Mercedes)

