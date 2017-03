Guinness confirma que Pomerode tem a maior árvore de Páscoa do mundo

Recorde 17/03/2017 | 10h00

Agora é oficial: Pomerode está nocomo a cidade dona da. A Osterbaum construída para a Osterfest deste ano tem mais de 82 mil casquinhas de ovos naturais e foi montada por uma equipe de 20 pessoas.O processo de montagem foi acompanhado pelos juízes do Guinness através de imagens, documentos e testemunhas voluntárias que acompanharam tudo. O recorde foi oficializado pela publicação internacional nesta sexta-feira de manhã.O recorde de maior Osterbaum do mundo pertencia à cidade alemã de Rostock, com 76.596 casquinhas. As 82 mil de Pomerode foram arrecadadas ao longo do último ano pela comunidade, que abraçou a causa e ajudou a separar, pintar e preparar os itens.