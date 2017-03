Guardas municipais de Balneário Camboriú identificados em vídeo de tortura serão afastados

Segurança 24/03/2017 | 12h43 Atualizada em

A Secretaria de Segurança de Balneário Camboriú identificou pelo menos dois guardas municipais que aparecem em um vídeo torturando um jovem. As imagens mostram os agentes exigindo que o garoto ¿peça desculpa¿ por algum ato que não fica claro na gravação. Em determinado momento, um dos guardas estrangula o menino, que parece desmaiar.



Ao final do vídeo, os guardas aparecem já dentro da viatura, ouvindo música, acenando com uma arma e debochando de um cidadão que confunde a aproximação do carro oficial com uma abordagem.



As imagens, cedidas pelo jornal Página 3, são do ano passado mas só vieram à tona esta semana. Gabriel Castanheira, secretário de Segurança, diz que além dos guardas já identificados há outros que participaram da ação, que ele espera saber quem são ainda nesta sexta-feira.



Os agentes serão afastados e responderão administrativamente na prefeitura. Também deverão responder criminalmente, já que as imagens já estão de posse da Polícia Civil e do Ministério Público.



Castanheira classifica a ação como ¿tortura¿. Ressalta que não foi um caso de uso progressivo de força, já que não houve uma ocorrência.



_ Desde que assumi repassei os procedimentos, pedindo que ajam dentro da legalidade. As regras sobre o uso progressivo da força são repassadas todos os dias, para que não se comentam excessos _ afirma.



O secretário diz que será revisto o modelo de formação da guarda, e a seleção de instrutores. E afirma que o erro foi ¿de conduta¿.



_ Temos que garantir o direito ao contraditório e à ampla defesa. Mas se eles forem condenados, é importante que sejam punidos para que saibam que não vamos ¿passar a mão¿ em casos de desvios de comportamento.



O delegado Alan Pinheiro acredita que se trate de um fato isolado, embora reconheça que há histórico de denúncias contra guardas municipais à Polícia Civil.



_ Há inquéritos, há denúncias, mas uma coisa é a prova. Em relação a esse caso, há uma filmagem. Uma coisa são as alegações, outra é a confirmação. Afirmar que (abusos) são uma constante seria irresponsável, mas esse caso vai ser apurado _ afirmou.



Esta não é a primeira vez que casos envolvendo a conduta de agentes da guarda municipal de Balneário Camboriú vêm à tona. Em 2015 a Secretaria de Segurança instaurou procedimento para investigar o vazamento de fotos de duas mulheres, em roupas íntimas, usando um colete e um coldre da guarda.Um ano antes, foi aberta investigação sobre ¿paquera¿ em horário de trabalho¿.



Esta é a primeira vez, no entanto, que aparece um vídeo com indícios de tortura.