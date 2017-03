Grupo francês AccorHotels comprará 26 hotéis da rede brasileira BHG

Paris 02/03/2017 | 20h51

O gigante hoteleiro francês AccorHotels anunciou nesta quinta-feira (2) ter concluído um acordo com a cadeia hoteleira Brazil Hospitality Group para a compra de 26 de seus hotéis situados, principalmente, no Rio de Janeiro e em São Paulo.

A operação deverá ser concluída no quarto trimestre de 2017 por um montante de US$ 63 milhões, informou o grupo francês em um comunicado.

Isso deve ter um efeito positivo nos resultados do grupo a partir de 2018, acrescentou a empresa.

Os 26 hotéis, de classificações média e alta, com uma capacidade total de 4.400 unidades habitacionais, serão adaptados para se unirem, antes de 2019, às outras marcas da AccorHotels como Ibis, Ibis Styles, Ibis Budget, Mercure, Novotel, Mama Shelter, MGallery e Pullmann, afirmou o texto.

Essa aquisição "nos traz hotéis emblemáticos e permitirá que a notoriedade das nossas marcas cresça de forma significativa em todos os segmentos do mercado", declarou no comunicado o presidente do grupo, Sébastien Bazin.

