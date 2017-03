Grupo Estado Islâmico reivindica ataque em Londres

Beirute 23/03/2017 | 09h46

O grupo Estado Islâmico (EI) reivindicou através de sua agência de propaganda Amaq o atentado de quarta-feira, em Londres.

"O autor do ataque diante do Parlamento britânico é um soldado do EI e a operação foi realizada em resposta a um chamado para atacar os países da coalizão" internacional antijihadista, indica a Amaq, que cita "uma fonte da segurança".

Esta é a primeira vez que o EI reivindica um atentado na Grã-Bretanha, que é membro da coalização internacional dirigida pelos Estados Unidos.

