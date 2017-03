Greve dos servidores de São José fecha dez creches e escolas

Adesão parcial 28/03/2017 | 12h24 Atualizada em

O segundo dia da greve dos servidores públicos de São José começou prejudicado pela chuva e com adesão parcial da categoria. Os funcionários da prefeitura preveem uma passeata pela avenida Beira-Mar ao longo da tarde desta terça-feira. Eles são contra a revogação do plano de carreira dos professores, aprovado em abril no ano passado e anulado em dezembro, após determinação do Ministério Público.

Na assembleia da segunda-feira que votou pela paralisação, profissionais da saúde e da assistência social se juntaram ao movimento. Mas conforme a prefeitura de São José, das 27 unidades de saúde mais Vigilância Sanitária, nenhuma aderiu ao movimento. Estão funcionando normalmente com os quase mil funcionários da rede.



Já na educação, das 36 creches do Município, cinco estão sem atendimento, 21 com funcionam parcialmente. Com relação às escolas, cinco estão de portas fechadas e 14 tem atendimento parcial.

Confira a lista das instituições de ensino fechadas em São José

CME Ambiental Escola do Mar

CEM Antônio Francisco Machado (Forquilhão)

CEM Interativo (Floresta)

CEM Jardim Solemar

CEM Luar

CEM Maria Hortência Pereira Furtado (a partir do dia 29/03)

CEI APAM

CEI Flor Nápolis

CEI Ondina Schmidt Gerlach

CEI Prof. Vera Lucia Medeiros (Palmares)

CEI Vila Formosa

Os grevistas são contra a proposta do Executivo, que pretende encaminhar um novo projeto de lei para o plano de carreira, mas recolocando a cláusula de limite prudencial de gastos. Os trabalhadores são contra o limite. Este foi, inclusive, o motivo da greve de um mês que ocorreu em 2016. Os profissionais cobram que a prefeitura reduza despesas e corte cargos de confiança, para que a lei seja aplicada.

Assembleia reuniu cerca de 800 pessoas no Centro Multiuso na segunda-feira, quando greve foi aprovada Foto: Felipe Carneiro / Agência RBS

A secretária de Educação, Meri Hang, argumenta que o Município está acima do limite prudencial e a reforma administrativa vai trazer a economia que o sindicato cobra. Caso contrário, a prefeita Adeliana Dal Pont pode responder por improbidade administrativa. Meri garante que assim que a prefeitura chegar em um saldo permitido para implantar o plano, o benefício será gradativamente concedido aos profissionais.

— A prefeitura encaminhou um projeto também reduzindo seu quadro de estrutura. Então nesse momento em que ela reduz secretarias, cargos comissionados, ela também estamos pedindo que o magistério compreenda que a lei pode ser encaminhada para a câmara e quando a crise passar a gente pode implantar.

O Sintram-SJ entregou nesta terça pela manhã à prefeitura o ofício que deliberou pela greve. O sindicato reclama da falta de transparência do Município. Conforme o presidente Marcos Aurélio dos Santos, está sendo feito um levantamento de gastos excessivos do Executivo e os números referentes à Lei de Responsabilidade Fiscal, tarefa que deveria ser da prefeitura.

Ao longo da semana, os grevistas farão uma série de manifetações na cidade. A próxima assembleia acontece na quinta-feira no Centro Multiuso. Não há data para uma nova reunião entre sindicato e Prefeitura.

MP vê inconsistência nos textos dos projetos de lei

A promotora de Justiça Márcia Aguiar Arend, ao recomendar a revogação dos PLs, argumentou que existem várias inconsistências nos textos. No despacho, ela afirma que matérias que tratam do salário dos servidores exigem quórum de maioria absoluta na Câmara. Também fala que "as despesas devem ser acompanhadas, não só de estimativa de impacto financeiro, como de demonstrativo da origem dos recursos". Segundo Arend, os projetos ferem a Lei de Responsabilidade Fiscal.

"Considerando as estimativas de impacto orçamentário financeiro que acompanharam os aludidos projetos de lei, já estampavam agressivo impacto das despesas de pessoal sobre os limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal (...) recomenda que sejam sustados quaisquer desembolsos para pagamentos recorrentes da aplicação das leis", escreveu a promotora.

