Gregório Duvivier ganhará talk show na HBO "ao estilo de John Oliver"

O humorista Gregório Duvivier deve ganhar um talk show no canal de TV paga HBO. Um dos criadores do grupo Porta dos Fundos, escritor e colunista semanal do jornal Folha de S. Paulo, Duvivier deve estrear como apresentador de televisão com um programa semanal de entrevistas com 30 minutos de duração, "ao estilo do norte-americano John Oliver", de acordo com a HBO.

Ainda não foi anunciada a data de início da produção ou da estreia do programa, mas a HBO aproveitou para anunciar também outras 13 novas produções para o ano: são quatro séries dramáticas, incluindo uma minissérie sobre Santos Dumont e o thriller A Vida Secreta dos Casais, além da terceira temporada de Psi e da segunda temporada de O Hipnotizador.

Outras nove produções de não-ficção também foram anunciadas. São dois documentários em longa-metragem – Ópera Aberta – Os Pescadores de Pérolas, que acompanha o diretor Fernando Meirelles depois de aceitar o convite para dirigir a ópera Os Pescadores de Pérolas, do compositor francês Georges Bizet, no Teatro da Paz, em Belém, e Primeiro Bailarino, que segue os passos de Thiago Soares até se tornar o principal bailarino do Royal Ballet de Londres – e sete documentários em formato de série.