Trânsito 19/03/2017 | 17h16 Atualizada em

Grave acidente entre três carros e uma carreta deixa pelo menos cinco feridos entre Blumenau e Massaranduba

Trânsito na região está bloqueado e filas de mais de cinco quilômetros se formaram

Três carros e uma carreta se envolveram no acidente em Massaranduba Foto: Afonso Espindola / Arquivo Pessoal

Um grave acidente na rodovia SC-108 entre as cidades de Blumenau e Massaranduba foi registrado às 16h15min deste domingo. De acordo com as informações iniciais da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), três carros e uma carreta se envolveram na colisão.



Bombeiros de Blumenau e Massaranduba atendem a ocorrência, que tem vários feridos e, segundo a PMRv, cinco pessoas presas nas ferragens dos carros. Não há informações sobre a gravidade dos ferimentos, mas a PMRv diz que não há mortos no local.



A rodovia está em meia pista e filas de cinco quilômetros de extensão já se formam na SC-108 no começo da noite deste domingo.



Um outro acidente é atendido neste mesmo momento em outro ponto da rodovia, na região da Serra da Vila Itoupava em Blumenau, perto da estátua da galinha da Kasulke. Um carro teria saído da pista e capotado.