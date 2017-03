Governo Trump ainda não decidiu se EUA continuarão no acordo de Paris

Washington 29/03/2017 | 15h06

Os Estados Unidos ainda não decidiram se continuarão a participar do acordo de Paris sobre o clima, que pretende reduzir as emissões de gases de efeito estufa, informou a Casa Branca nesta quarta-feira.

"O acordo de Paris ainda está em discussão dentro da administração", disse o porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer.

O presidente americano, Donald Trump, assinou um decreto esta semana para revogar as medidas impulsadas pelo seu antecessor, Barack Obama, para limitar as emissões de usinas elétricas a carvão, assim como outras regulações implementadas para cumprir os compromissos assumidos no acordo de Paris.

