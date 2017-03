Governo canadense apresentará em abril projeto de legalização da maconha

Ottawa 27/03/2017 | 18h12

O governo liberal de Justin Trudeau apresentará em 10 de abril o projeto para legalizar a maconha com fins recreativos no Canadá, informou na segunda-feira um porta-voz oficial.

"Nosso objetivo sempre foi apresentar o projeto de lei nesta primavera", disse Cameron Ahmad, porta-voz do primeiro-ministro.

A rede CBC informou que, de acordo com uma fonte anônima próxima ao primeiro-ministro, o projeto estabelece o dia 1 de julho de 2018 como a data prevista para a entrada em vigor da legalização da maconha com fins recreativos.

Contatado pela AFP, o porta-voz não confirmou esta informação publicada pelos meios.

As novas normas serão baseadas nas recomendações de um comitê de especialistas nomeado pelo governo federal, segundo a CBC.

O governo federal poderia ser o responsável por definir as normas sanitárias, enquanto que as províncias estariam encarregadas de estabelecer as redes de distribuição para supervisionar a venda de cannabis.

A compra e o consumo de maconha estariam reservados aos maiores de idade (18 ou 19 anos, segundo a província), e cada pessoa poderá possuir no máximo 30 gramas de cannabis em espaços públicos.

Os consumidores também poderiam ter o direito ao autocultivo de até quatro plantas de cannabis.

amc/jub/bdx/lp/val/db/mvv