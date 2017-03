Governadores do Sul assinam Carta de Porto Alegre com propostas para promover a criação de empresas

Política 31/03/2017 | 20h07 Atualizada em

A reunião de Governadores Brasil Sul e Argentina, promovida em Porto Alegre na tarde desta sexta-feira, terminou com a assinatura da Carta de Porto Alegre. O documento elenca algumas propostas, entre elas, a de que os governos do Brasil e da Argentina promovam a criação de empresas, inclusive cooperativas, binacionais, orientadas à integração de cadeias de valor dos setores produtivos de ambos os países, dando destaque para a agroindústria.

O encontro, conforme repassou a assessoria do governo catarinense, ainda aprofundou a cooperação entre os representantes dos dois países na promoção de ações públicas em comum. Ao longo do dia, foram debatidas propostas como a da criação de um Centro de Promoção Comercial e Investimentos Argentina/Brasil na capital gaúcha. Colombo destacou a importância de uma aproximação ainda maior entre os dois países para ampliar negócios.

— Essa união é fundamental, no sentido de ficarmos mais fortes e termos melhores resultados. Queremos promover mais parcerias entre nossos mercados e também somarmos força para ampliar nossas exportações para destinos em comum, como a Ásia e os Estados Unidos — afirmou Colombo.

Na ocasião, o governador Sartori lembrou dos 30 anos da criação do Mercosul como exemplo histórico de integração e ressaltou que os atuais desafios da economia mundial reforçam a necessidade do trabalho em conjunto para promover os países latino-americanos.

Além do governador de Santa Catarina Raimundo Colombo, o governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, e o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha também participaram da reunião. O governo do Paraná foi representado pelo secretário de Planejamento e Coordenação Geral, Cyllêneo Pereira Pessoa Júnior, e pelo secretário executivo do Codesul, Antônio Carlos Pauli Bettega.