Goleiro Rodolpho homenageou Danilo na derrota do Brusque para a Chapecoense

Ele foi o melhor jogador do Brusque, fez defesas incríveis, mas tomou quatro gols e perdeu a partida. Mas seu desempenho foi uma homenagem digna dos melhores jogos do goleiro Danilo, uma das vítimas do acidente aéreo da Colômbia, em novembro do ano passado, com a delegação da Chapecoense.

Rodolpho atuou com luvas com os dizeres : "Danilo Padilha eterno".

- Quando eu tive uma lesão na Série B de 2013 ele foi contratado e nos tornamos amigos, é uma singela homenagem, aqui conquistei muitos títulos e tinha muitos amigos, é um dia triste e emocionante pelo reconhecimento que tive aqui – disse o goleiro.

No aquecimento do Brusque, quando normalmente a torcida vaia os jogadores adversários, Rodolpho teve seu nome gritado pelos torcedores da Arena Condá. Foi um reconhecimento ao goleiro campeão de 2011.

Apesar da derrota os jogadores do Brusque não ficaram desanimados.

- Vamos tentar corrigir os erros para terminar entre os três primeiros – disse o zagueiro Alexandre.

Seu parceiro de zaga, Neguete, também preferiu um discurso otimista.

- Vamos continuar trabalhando que o trabalho está sendo bem feito – concluiu Neguete.

