Goleada por 4 a 1 sobre o Metrô recoloca o Avaí na briga pelo returno

Catarinense 19/03/2017 | 18h46 Atualizada em

Se alguém imaginava que o tropeço na estreia do returno faria o Avaí encarar o restante do Estadual apenas como preparação para a grande decisão do Catarinense, o Leão tratou logo de apagar essa imagem. Neste domingo, no Estádio do Sesi, em Blumenau, a equipe azurra mostrou toda a sua força, jogando o futebol que lhe rendeu o título do turno, e venceu o Metropolitano por 4 a 1.

O time da Capital precisou de menos de 10 minutos para abrir uma tranquila vantagem no marcador. Logo aos quatro, a bola foi cruzada na área e Marquinhos tocou para Júnior Dutra, de frente para o gol, estufar a rede: 1 a 0. Aos nove, após pênalti em Lourenço, Júnior Dutra marcou de novo.O resultado permitiu ao time comandado por Claudinei Oliveira administrar o tempo até o fim da primeira etapa.

Na volta para a segunda etapa, os donos da casa não tiveram ímpeto para descontar. Na verdade, viram o Leão aumentar ainda mais a diferença. Aos 16, Marquinhos mostrou toda sua qualidade em cobrança de falta e fez 3 a 0. Mazinho descontou para o Metrô, mas ainda deu tempo para Vinícius Pacheco decretar a goleada por 4 a 1.

O Avaí volta a campo na quarta-feira, quando vai receber o Tubarão, às 19h30min, na Ressacada. Se vencer, o time pode empatar em pontos com o Joinville, que no momento é o líder do returno.



