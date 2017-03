Gilmar Mendes acusa PGR de vazar nomes de citados em delação da Odebrecht

Operação Lava-Jato 21/03/2017 | 16h45 Atualizada em

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes acusou nesta terça-feira a Procuradoria-Geral da República (PGR) de vazar para a imprensa nomes de pessoas citadas nos depoimentos de delação premiada de ex-executivos da empreiteira Odebrecht no âmbito da Operação Lava-Jato. Na semana passada, com base nas delações, a procuradoria fez 83 pedidos de abertura de investigações ao STF, mas os nomes dos envolvidos não foram divulgados oficialmente porque foram enviados sob segredo de Justiça.

A crítica de Mendes foi feita na abertura da sessão da Segunda Turma, colegiado responsável pelo julgamento dos processos da Operação Lava-Jato. Mendes citou artigo publicado pelo jornal Folha de S.Paulo, no último domingo. De acordo com o jornal, a procuradoria enviou os pedidos em segredo ao Supremo, mas divulgou extraoficialmente os nomes dos investigados para alguns veículos de comunicação.

Leia mais

Ficou patente a necessidade de mudança do sistema eleitoral atual, avalia Mendes

Gilmar Mendes critica reforma política via plebiscito ou referendo

Mendes pede urgência em ação da OAB contra condução coercitiva



Para o ministro, a publicação de informações da Lava-Jato que estão sob sigilo é uma forma de "desmoralização da autoridade pública" e alimenta uma "caça de escândalos para espetaculização".

— Tenho que a Procuradoria-Geral da República tem que prestar a este Tribunal as explicações sobre esses fatos. Não haverá justiça com procedimentos à margem da lei. As investigações devem ter por objetivo produzir provas e não entreter a opinião pública ou demonstrar autoridade. Quem quiser cavalgar escândalo porque está investido de poder de investigação, está abusando de seu poder — disse o ministro.

Após a crítica de Gilmar Mendes, a subprocuradora da República, Ela Wiecko, pediu a palavra e disse que o "momento que estamos vivendo está colocando à vista" defeitos em todas as instituições, inclusive do próprio Supremo.

— O que me chama muita a atenção é o poder da mídia. A mídia estabelece o momento, eles fazem investigação, eles têm acesso, não sei como, há muitas informações. Eles estabelecem um momento em que colocam essa notícias a público. Essa sua insatisfação deve ser compartilhada com todas as instituições, inclusive a mídia — rebateu a procuradora.

Leia as últimas notícias sobre a Operação Lava-Jato

*Agência Brasil