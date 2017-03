Genro de Trump assumirá nova missão na Casa Branca

Washington 27/03/2017 | 11h05

O presidente Donald Trump confiou ao seu genro Jared Kushner a tarefa de liderar um novo escritório na Casa Branca, com o qual pretende conciliar a ação do governo com ideias oriundas do mundo dos negócios, segundo The Washington Post.

Kushner, de 36 anos e um conselheiro próximo do presidente, assumirá a liderança de um escritório de inovação na Casa Branca, que deverá ser apresentado nesta segunda-feira, informou o jornal.

Nesse cargo, Kushner terá a autoridade para contornar a burocracia para implementar promessas de Trump como o apoio aos veteranos de guerra ou o combate à dependência de opiáceos.

"Prometi aos americanos que alcançaria resultados, e que aplicaria ao governo a minha mentalidade de antecipar a agenda, dentro do orçamento", afirmou Trump citado pelo jornal.

A equipe de Kushner será composta de ex-diretores do setor privado com foco na inovação, segundo o Post.

"O governo deveria funcionar como uma grande empresa americana. Esperamos atingir com sucesso e eficiência para os nossos clientes, que são os cidadãos", disse Kushner.

Os setores de tecnologia e de dados vão estar no centro desta nova unidade, e a Casa Branca vem trabalhando com referências do setor, como o CEO da Apple, Tim Cook, e o fundador da Microsoft, Bill Gates.

