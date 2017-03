Galvão Bueno vai narrar partida do game LoL no "Bem, Amigos" desta segunda

Teste para cardíaco 20/03/2017 | 19h24

Galvão Bueno vai acrescentar mais um desafio ao seu currículo: a narração do game League of Legends na TV. A narração deve ocorrer no programa Bem, Amigos, no qual ele vai receber convidados do meio do futebol e musical e jogadores do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLoL).

"Vai ser no mínimo engraçado eu trocando de lugar com o Diego 'Toboco' Pereira e tentando narrar um pedaço do game!", animou-se o narrador em seu Facebook.

O programa irá ao ar nesta segunda-feira, a partir das 22h, no Sportv, e ainda tem como atrações o técnico do Santos, Dorival Júnior, e o meia do Botafogo Camilo.





