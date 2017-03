Frente fria traz nuvens e chuva para Santa Catarina nesta sexta-feira /

Previsão do tempo 10/03/2017 | 08h32 Atualizada em

A chegada de uma frente fria vinda do Uruguai deixa o tempo instável em Santa Catarina nesta sexta-feira. A manhã começou com muitas nuvens no céu das principais cidades catarinenses, e a previsão é de que o tempo permaneça assim ao longo de todo o dia. Segundo o meteorologista Leandro Puchalski, do Grupo RBS, há chances de temporais isolados, até mesmo com a possibilidade de queda de granizo.

— O tempo pouco muda em relação ao amanhecer, ou seja, teremos um dia de muitas nuvens, algumas aberturas de sol e chuva em momentos do dia. Importante destacar que ela é mal distribuída, ou seja, vamos ter algumas áreas só na variação das nuvens. Atenção para a chance de temporais, até mesmo com granizo isolado, especialmente para quem está próximo do RS — diz.

As temperaturas sobem menos do que nos dias anteriores. A máxima no Estado está prevista para a Grande Florianópolis, o Litoral Norte e o Vale do Itajaí, com até 32ºC.

Para o fim de semana, a previsão também indica muita nebulosidade sobre o Estado, com sensação de abafamento. No domingo, há maior possibilidade de aberturas de sol.

