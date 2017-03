Frente fria se afasta de SC, mas sábado ainda será de nebulosidade

Previsão do tempo 11/03/2017 | 07h57 Atualizada em

A nebulosidade ainda estará bastante presente sobre o Estado catarinense neste sábado, 11. A previsão do tempo indica que haverá algumas aberturas de sol ao longo do dia. A variação de nuvens, no entanto, não retira a sensação de abafamento, já que as temperaturas seguem em elevação.

De acordo com o meteorologista Leandro Puchalski, o Oeste do Estado é a região que estará mais quente nesse período.

— Boa parte do sábado tem só variação de nuvens com temperaturas que até sobem um pouco ficando entre 26 e 28ºC boa parte das cidades com calor mais forte, entre 32 a 34ºC, no Oeste — indica.

Segundo a Epagri Ciram, no período da tarde e início da noite, há chances de pancadas de chuva e até trovoada. Puchalski acrescenta que a precipitação será mal distribuída, apesar de possivelmente ocorrer em todas as regiões.

O vento vai de Sudeste a Nordeste, de intensidade fraca a moderada. O sistema que exerce influência é o cavado (área alongada de baixa pressão) no Rio Grande do Sul, que favorece o que o órgão estadual chama de "convecção isolada" em Santa Catarina.

Confira a previsão do tempo por região de SC:

LITORAL NORTE

Temperatura máxima: 28ºC

Temperatura mínima: 22ºC

Manhã: Nebulosidade variável

Tarde: Nebulosidade variável

Noite: Céu com muitas nuvens



PLANALTO NORTE

Temperatura máxima: 28ºC

Temperatura mínima: 17ºC

Manhã: Nebulosidade variável

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada



GRANDE FLORIANÓPOLIS LITORÂNEA

Temperatura máxima: 30ºC

Temperatura mínima: 22ºC

Manhã: Nebulosidade variável

Tarde: Nebulosidade variável

Noite: Céu com muitas nuvens



GRANDE FLORIANÓPOLIS SERRANA

Temperatura máxima: 27ºC

Temperatura mínima: 17ºC

Manhã: Nebulosidade variável

Tarde: Nebulosidade variável

Noite: Céu com muitas nuvens

VALE DO ITAJAÍ

Temperatura máxima: 28ºC

Temperatura mínima: 18ºC

Manhã: Nebulosidade variável

Tarde: Nebulosidade variável

Noite: Céu com muitas nuvens



LITORAL SUL

Temperatura máxima: 30ºC

Temperatura mínima: 19ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada



PLANALTO SUL

Temperatura máxima: 26ºC

Temperatura mínima: 14ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada



MEIO OESTE

Temperatura máxima: 31ºC

Temperatura mínima: 17ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada



OESTE

Temperatura máxima: 32ºC

Temperatura mínima: 18ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada



EXTREMO OESTE

Temperatura máxima: 34ºC

Temperatura mínima: 21ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada



Fonte: Epagri Ciram

