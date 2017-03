Fotógrafo da AFP é preso no leste da Líbia

Trípoli 29/03/2017 | 12h52

O fotógrafo da Agence France-Presse na cidade líbia de Benghazi, Abdullah Duma, foi preso na madrugada desta quarta-feira em sua casa pela "polícia" subordinada às autoridades do país, indicou sua família.

Homens dos serviços de "investigações gerais" invadiram a casa da família e prenderam Abdullah Duma por sua cobertura fotográfica, para a AFP, de um concerto público na presença de homens e mulheres jovens em uma universidade no sábado em Benghazi, declararam à AFP seus familiares.

O concerto foi organizado como parte da operação global "Hora do Planeta" (Earth Hour), da ONG WWF.

As fotos de Duma foram publicadas pela AFP.

Este concerto havia sido fortemente criticado pela autoridade dos Awqaf, uma instância religiosa dependente das autoridades do leste, que o viram como "um insulto" ao Islã por encorajar a convivência entre homens e mulheres.

Benghazi é controlada por combatentes leais ao marechal Khalifa Hafter, homem forte do leste do país que desafia a legitimidade do governo de unidade nacional (GNA), com sede em Tripoli e reconhecido pela comunidade internacional.

Dois organizadores do evento - que consistia em desligar a luz por uma hora - foram presos junto com Douma, mas foram liberados nesta quarta-feira, enquanto o fotógrafo da AFP segue sob custódia.

A direção da AFP manifesta a sua preocupação após a prisão e insta as autoridades em Benghazi a libertar Douma sem demora e sem quaisquer encargos contra ele.

Contactados pela AFP, membros do "Exército Nacional Líbio" (ANL), autoproclamado pelo marechal Haftar, afirmaram que o exército não teve envolvimento na prisão de Douma.

* AFP