Forças russas e sírias atacam rebeldes em Damasco

Fumaça se acumula após um ataque aéreo na área rebelde do distrito de Jobar, na periferia de Damasco (foto de 19 de março de 2017) Foto: AMER ALMOHIBANY / AFP

Aviões sírios e russos bombardearam posições rebeldes e jihadistas no leste de Damasco, nesta segunda-feira. O ataque é uma resposta do regime de Bashar al-Assad contra outra ofensiva dos insurgentes, no domingo.



— As forças governamentais e seus aliados retomaram a iniciativa e lançaram uma contraofensiva contra os grupos rebeldes que executaram os ataques de domingo — explicou Abdel Rahmane, diretor da ONG Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).

No domingo, extremistas da Frente Al-Sham, ex-braço sírio da Al-Qaeda, iniciaram uma violenta ofensiva a partir da posição mais próxima ao centro de Damasco, no bairro de Jobar. Cenário de confrontos há dois anos, o bairro está dividido entre rebeldes e jihadistas, de um lado, e as forças governistas, de outro.

Pela primeira vez em dois anos, os rebeldes entraram em edifícios da Praça de Abbassiyyin, a partir de onde lançaram foguetes contra vários setores da capital, segundo o OSDH.

Nesta segunda-feira, os aviões do regime sobrevoavam a região e os moradores voltaram a transitar pela Praça de Abbassiyyin.

