Forças iraquianas retomam do EI estação ferroviária de Mossul

As forças iraquianas anunciaram, nesta terça-feira, que retomaram do grupo Estado Islâmico (EI) a estação ferroviária de Mossul, inutilizada desde a conquista da cidade do norte do país pelos extremistas. A estrutura já foi uma das mais importantes do país.

Construída nos anos 1940, a estação permitia o transporte de mercadorias da Turquia e da Síria para Bagdá e Basra, ao sul, e foi atacada em várias ocasiões por terroristas antes da chegada do EI, em 2014, conforme Salam Khabr Saloom, diretor-geral da companhia nacional ferroviária.

O transporte de passageiros foi abandonado depois da invasão norte-americana ao Iraque, em 2003, segundo o porta-voz da companhia, Abdulsattar Mohsen.

As forças iraquianas, apoiadas pela coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos, lançaram no mês passado uma ofensiva para reconquistar o oeste de Mossul, depois de conquistar o setor oriental em uma operação finalizada em janeiro.

Em sua ofensiva pelo setor ocidental, as forças iraquianas retomaram do EI vários prédios importantes ou simbólicos, como a sede do governo da província de Nínive, assim como o museu da cidade, vandalizado pelos extremistas.

No domingo, as forças iraquianas anunciaram a conquista de quase um terço do setor ocidental.

