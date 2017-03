Forças iraquianas avançam no setor antigo de Mossul

Mossul 17/03/2017 | 10h43

As forças iraquianas anunciaram nesta sexta-feira que reconquistaram uma mesquita e um mercado na área antiga de Mossul, um objetivo estratégico para expulsar o grupo Estado Islâmico (EI) da zona oeste da grande cidade do norte do país.

A polícia federal e as forças de intervenção rápida, unidades de elite do ministério do Interior, "retomaram o controle da mesquita de Al-Basha e do mercado de Bab al-Saray na parte antiga", afirma um comunicado assinado pelo tenente Raed Chaker Jawdat.

A mesquita e o mercado ficam no início do bairro localizado na margem oeste do rio Tigre, que divide Mossul.

Os combates devem ser intensos na área antiga, uma zona com muitos moradores e onde as ruas estreitas dificultam o acesso dos veículos blindados.

As autoridades iraquianas, apoiadas pela coalizão internacional antijihadista liderada por Washington, iniciaram em 17 de outubro uma ofensiva para retomar o controle da segunda maior cidade do Iraque.

Depois de reconquistar os bairros da zona leste no fim de janeiro, as tropas de Bagdá executam, desde 19 de fevereiro, uma operação para retomar o oeste e já assumiram o controle de bairros e edifícios importantes, como a sede do governo da província de Nínive e a estação ferroviária.

A queda de Mossul, último grande reduto do EI no país, representaria um duro golpe para o grupo extremista sunita, que chegou à cidade em 2014.

* AFP