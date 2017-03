Forças Democráticas Sírias (FDS) cortam via de abastecimento do EI

Beirute 06/03/2017 | 07h27

Os combatentes das Forças Democráticas Sírias (FDS), uma aliança formada por curdos e árabes apoiada pelos Estados Unidos, cortaram nesta segunda-feira a via de abastecimento do grupo Estado Islâmico entre Raqa e Deir Ezzor, anunciou a ONG Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).

"As FDS conseguiram, com o apoio aéreo da coalizão internacional, cortar a principal via de abastecimento do EI entre a cidade de Raqa e a província de Deir Ezzor no leste da Síria", afirmou o diretor do OSDH, Rami Abdel Rahmane.

"A rodovia estratégica para o Daesh (acrônimo do Estado Islâmico em árabe) que liga Raqa e Deir Ezzor foi cortada esta manhã", confirmou um dirigente das FDS.

* AFP