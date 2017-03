"Fomos superiores, mas precisamos de gol", avalia volante do Figueirense

Em Curitiba 02/03/2017 | 21h38 Atualizada em

A vitória não veio, mas o empate por 0 a 0 com o Paraná na noite desta quinta-feira, deixou os jogadores do Figueirense satisfeitos. O time de Florianópolis foi melhor do que o Paraná durante toda a partida e ficou faltando apenas o gol para coroar o resultado. O Alvinegro ainda tem chances de seguir adiante na competição, basta vencer o Avaí por três gols de diferença no dia 22, quarta-feira, às 19h30min, no Scarpelli.

- A gente está feliz porque estamos melhorando como grupo, fazendo boas partidas e o gol é consequência de uma boa partida. Tivemos chances, chutamos muito, fomos superiores, mas precisamos de gol. Ele ainda não está vindo, mas virá, com certeza. Domingo vamos dar continuidade aos trabalhos, vai ser um teste bom para começarmos o segundo turno inteiros - disse o volante Josa.

O atacante Bill, que teve a melhor oportunidade do Furacão na partida, comentou sobre o lance em que ficou cara a cara com o goleiro paranaense, no segundo tempo de partida no Estádio Durival de Britto.

- Tentei tirar do goleiro, infelizmente a bola quicou muito, mas importante que estou podendo ajudar os companheiros dentro de campo. Estou ansioso, assim como o torcedor, para marcar meu primeiro gol e vou continuar trabalhando - concluiu o atacante do Figueirense.

Pelo Campeonato Catarinense, o Figueira volta a campo no domingo, às 16h, contra o Metropolitano, em Blumenau. A partida é a última do turno do Estadual.

