Florianópolis registra o 42º assassinato de 2017

Florianópolis registrou na noite de sábado o 42º assassinato na cidade em 2017. Um homem foi morto a tiros no Bairro Monte Cristo, na região Continental da Capital catarinense, perto da meia-noite. O rapaz chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Responsável pela Delegacia de Homicídios, o delegado Ênio de Oliveira Matos disse que tem poucas informações do caso porque a polícia não foi chamada no local do crime. Somente com a entrada dele no hospital é que as autoridades foram informadas do homicídio.

O pouco que se sabe, segundo o delegado, é que a vítima estaria em uma festa e não houve troca de tiros. A identidade e a idade do rapaz assassinado também não foram informadas.

Cinco morte em dois dias

O homicídio deste sábado é quinto em dois dias na Capital. Na sexta-feira, quatro pessoas foram assassinadas na cidade. A primeira morte foi pela manhã, em frente ao Mercado Público de Florianópolis, no Centro. Vilmar de Souza Junior, o juninho, 29 anos, foi executado por dois homens em um Vectra preto. Até a tarde deste domingo, ninguém foi preso.

O segundo homicídio da sexta-feira foi baleado na entrada do estacionamento do Floripa Shopping, no Bairro Monte Verde. Segundo as polícias Militar e Civil, foi um crime passional. O suspeito de ser o autor dos disparos tem 19 anos e a vítima foi marcos Eduardo Marcelino, 22.

Já à noite, outros dois homens foram mortos. Uma das vítimas foi baleada por dois homens no Monte Cristo. Neste caso, a PM foi acionada às 21h05min e enviou ao local duas viaturas e uma ambulância do Samu. O assassinato ocorreu na rua, próximo a um mercado. As primeiras suspeitas, ainda não confirmadas, são de que o crime tenha sido resultado da guerra entre facções do local.

O segundo homem foi morto no Ratones, norte da Ilha. Às 22h50min a PM havia confirmado o crime. A vítima tinha 27 anos e foi atingida por disparos quando retornava para a casa da namorada, em uma região conhecida como Canto do Moreira. À PM, a namorada contou que dois homens apareceram em uma moto, realizaram os disparos e fugiram.

