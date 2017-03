Florianópolis recebe torneio internacional de tênis Rendez-Vous à Roland-Garros 

No LIC 08/03/2017 | 07h20 Atualizada em

No ano em que o catarinense Gustavo Kuerten comemora 20 anos do primeiro título de Roland-Garros, Florianópolis recebe o torneio internacional de tênis Rendez-Vous à Roland-Garros. Esta é a primeira vez que o Sul do Brasil recebe a competição, cujos vencedores irão disputar em Paris uma vaga na chave principal da categoria juvenil no Grand Slam Júnior. O torneio segue o padrão de quadras e também toda a programação visual do torneio mais charmoso do mundo.



O Rendez-Vous à Roland-Garros é um torneio realizado pela Federação Francesa de Tênis (FFT) em parceria com a Confederação Brasileira de Tênis (CBT) e, além do Brasil, possui disputas iguais em outros cinco países: China, Coreia do Sul, Estados Unidos, Índia e Japão.

As chaves e a programação serão apresentadas nesta quarta-feira, na cerimônia de abertura no Hotel Maria do Mar. Quatro tenistas de Santa Catarina estarão em ação nas partidas que começam a ser disputadas na quintafeira, às 9h, e seguem até domingo no Lagoa Iate Clube. A entrada é gratuita.

Esta é a terceira edição do torneio no Brasil – em 2015 e 2016 o evento foi em São Paulo.

– Oportunidade única para a nossa categoria de base ter chances de participar de um Grand Slam, que é o mais importante evento de tênis do ano em termos de pontos no ranking mundial – explica Rafael Westrupp, presidente da CBT.

