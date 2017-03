Finalistas do Rendez-Vous à Roland-Garros serão definidos neste sábado

Tênis Em Floripa 10/03/2017 | 18h32 Atualizada em

O Rendez-Vous à Roland-Garros conhecerá neste sábado os finalistas da terceira edição do torneio que leva os campeões a Paris para enfrentar os vencedores de China, Coreia do Sul, Estados Unidos, Índia e Japão por uma vaga na chave principal do torneio juvenil de Roland-Garros. As semifinais acontecem a partir das 12h, com entrada gratuita para o público, na quadra central do Lagoa Iate Clube (LIC), em Florianópolis. As finais serão disputadas no domingo, com a feminina às 9h e a masculina às 11h, também com entrada franca.

A paranaense Vitória Okuyama vai abrir a programação das semifinais neste sábado contra a paulista Alexandra Silva. Okuyama se classificou ao derrotar a brasiliense Luiza Fullana com parciais de 6/4 6/2, enquanto Silva desbancou a cabeça de chave 3, a também paulista Ana Luiza Cruz, com 6/2 0/6 6/3.

No outro jogo de semifinal, a paranaense Nathalia Gasparin e a mineira Marina Figueiredo confirmaram o favoritismo nesta sexta-feira e vão duelar pela vaga na decisão. Gasparin venceu a carioca Isabela Mercante com 6/0 6/2, enquanro Figueiredo bateu a paranaense Kathleen Percegona por 6/4 4/6 6/2.

O mineiro João Ferreira avançou para as semifinais ao vencer o paulista Bruno Pessoa, que teve de se retirar da partida quando perdia por 6/4 3/0 sentindo cãibras. Ferreira duela neste sábado com o principal favorito do torneio, o paulista Matheus Pucinelli, que derrotou Matheus Ferreira Leite com 7/5 6/2.

- Estava bem quente, acho que o diferencial foi que eu suportei mais do que ele porque está bem lenta a quadra, a bola é lenta, aqui é nível do mar. Mas segurei bem, consegui ganhar o primeiro e no segundo set comecei a jogar melhor, fiz 2/0, ele caiu com cãibras e no 3/0 ele acabou retirando - explicou João.

Companheiros de treino na Tennis Route, no Rio de Janeiro, o carioca Christian Oliveira e o brasiliense Gilbert Klier Junior farão o outro jogo de semifinal masculina em Florianópolis. Oliveira venceu o paranaense Victor Castro por 6/2 6/4, enquanto Klier Junior derrotou Luiz Eduardo Santos com 6/2 6/1.

Confira abaixo a programação deste sábado:

A partir das 12h

Vitória Okuyama (PR) x Alexandra Silva (SP)

A seguir

Matheus Pucinelli (SP) vs João Ferreira (MG)

A seguir

Marina Figueiredo (MG) x Nathalia Gasparin (PR)

A seguir

Christian Oliveira (RJ) x Gilbert Klier Junior (DF)

