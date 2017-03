Final suíça entre Federer e Wawrinka no Masters 1000 de Indian Wells

Indian Wells 18/03/2017 | 18h32

A final de domingo do Masters 1000 de Indian Wells vai ser entre os compatriotas suíços Roger Federer e Stan Wawrinka, depois dos dois superarem, neste sábado, o americano Jack Sock e o espanhol Pabro Carreño Busta, respectivamente.

Federer venceu a surpresa do campeonato por dois sets a zero, parciais 6-1, 7-6 (7/4).

Décimo do ranking ATP, o suíço quer vencer o evento na California pela quinta vez e espera superar Wawrinka, atual terceiro melhor tenista do mundo, em sua primeira final no deserto americano.

Wawrinka venceu o espanhol Pablo Carreño Busta por dois sets a zero, com parciais de 6-3 e 6-2. O atleta dos Alpes nunca tinha chegado às semifinais do torneio, mas desta vez foi à decisão, superando o austríaco Domenic Thiem pelo caminho.

O "Expresso suíço", por outro lado, chegou às semifinais descansado, já que não precisou jogar o confronto de quartas com o australiano Nick kyrgios, que deixou a competição com suspeita de intoxicação alimentar.

Federer brilhou nesta semana e venceu o rival espanhol Rafael Nadal com parciais 6-2 e 6-3, na releitura da épica final de cinco sets no Aberto da Austrália, em janeiro.

Na categoria feminina, as russas Svetlana Kuznetsova e Elena Vesnina vão disputar o título do torneio.

- Resultados de sábado no Masters 1000 de Indian Wells:

Masculino - semifinais:

Stan Wawrinka (SUI) x Pablo Carreño Busta (ESP) 6-3, 6-2

Roger Federer (SUI) x Jack Sock (EUA)

6-1, 7-6 (7/4)

Feminino - final:

Svetlana Kuztetzova (RUS) x Elena Vesnina (RUS)

