Fim de semana em SC: agenda cultural tem shows nacionais, stand up e peças de teatro 

Concerto Clássico com Pavel e Gabriel, em Joinville

Pavel Kazarian ao piano e Gabriel Vieira no violino apresentam o Concerto Clássico Arquitetura e Cultura, que mescla composições próprias e músicas consagradas de repertório clássico para piano e violino.

Quando: quinta-feira (30/3), às 20h

Onde: Teatro Juarez Machado (Avenida José Vieira, 315, América)

Quanto: R$20 no Ticketcenter. Desconto de 50% para sócio e acompanhante do Clube do Assinante na compra do ingresso antecipado.

Estreia da peça O que é que eu tô fazendo aqui?, em Joinville

A partir de narrativas reais, a peça constrói um universo fabular sobre a jornada escolar. O espetáculo faz parte do 4 x Dionisos, que é resultado do projeto Memórias Re-partidas: quatro solos, da Dionisos Teatro.

Quando: sexta-feira (31/3), sábado (01/4) e domingo (2/4), às 20h

Onde: Galpão Ajote (R. XV de Novembro, 1383 - América)

Quanto: R$ 20,00, antecipados no Enjoy Events.

É o Tchan, em Florianópolis

O grupo icônico do Axé Music dos anos 90 estará na festa universitária open bar Patoloko, promovida por estudantes de Odontologia da Universidade Federal de Santa Catarina.

Quando: sexta-feira (31/3), às 22h

Onde: Stage Music Park (Rod. Maurício Sirotsky Sobrinho, 1.050, Jurerê Internacional )

Quanto: R$65 (feminino) e R$80 (masculino). Disponíveis no Blueticket.

Racionais MC's, em Chapecó

Após tocar em Floripa na última semana, o grupo de rap mais respeitado do Brasil volta a SC, desta vez para se apresentar no Oeste.

Quando: sábado (1/4), a partir das 22h

Onde: Moai Club (Rod. BR 480 Km 146,5)

Quanto: A partir de R$50. Disponível no Minha Entrada.

Peça Dedo Podre, em Florianópolis e Joinville

Nivea Stelmann e Guilherme Boury contracenam na divertida peça, que aborda a sensação de muitas mulheres de que os relacionamentos amorosos nunca dão certo.



Quando: sábado (1/4) às 20h, em Florianópolis, e domingo (2/4) às 20h, em Joinville

Onde: Floripa: Teatro Pedro Ivo (Rodovia José Carlos Daux, 460, Saco Grande); Joinville: Teatro Juarez Machado (Avenida José Vieira, 315, América)

Quanto: R$60, no Ticket Center (Joinville) e no Blueticket (Florianópolis). Desconto de 30% para sócio e acompanhante do Clube do Assinante na compra do ingresso antecipado.

Show NOAHS, em Florianópolis

O quarteto de Indie Folk catarinense apresenta o show de seu mais novo lançamento, Rise. O single Talk To Me já alcançou mais de 100 mil plays no Spotify.

Quando: sábado (1/4), às 20h

Onde: TAC Teatro Álvaro de Carvalho Endereço (Rua Marechal Guilherme, 26, Centro)

Quanto: R$20, disponíveis no Blueticket.

Stand up Falcão - Altamente mais ou menos, em Joinville, Itajaí e Florianópolis

O grande cearense (1,93m) traz seu stand up musical para Santa Catarina.

Quando: quinta-feira (30/3) em Itajaí, sexta-feira (31/3) em Florianópolis e sábado (1/4), às 21h, em Joinville

Onde: Itajaí:Teatro Municipal (Rua Gregório Chaves, 111 - Fazenda). Fpolis: Teatro Pedro Ivo (Rodovia SC 401, 4600 - KM 05). Joinville: Teatro Juarez Machado (Avenida José Vieira, 315, América)

Quanto: Itajaí e Florianópolis: R$70, no Blueticket. Joinville: R$70, disponível no site Ticket Center. Desconto de 40% para sócio e acompanhante do Clube do Assinante na compra do ingresso antecipado

Show Amado Batista, em Penha

Com mais de 36 anos de carreira e mais de 27 milhões de discos vendidos, Amado Batista canta sues maiores sucessos em Penha.

Quando: sábado (1/4), a partir das 22h

Onde: Bailão do Silva (Av. Eugênio Krause, 340 - Centro)

Quanto: R$35, disponível no site Ingresso Nacional.

Stand Up Ceará - Mostrando as caras, em Florianópolis

De volta aos palcos, Wellington Muniz interpreta suas conhecidas versões de Silvio Santos e Marília Gabriela e solta a voz imitando artistas como Maria Bethânia e Tina Turner.

Quando: sábado (1/4), às 21h

Onde: Teatro Ademir Rosa - CIC (Avenida Governador Irineu Bornhausen, 5600, Agronômica)

Quanto: A partir de R$ 70. Desconto de 20% para sócio e acompanhante do Clube do Assinante na compra do ingresso antecipado no Blueticket.

