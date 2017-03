Fim de semana é propício para atividades ao ar livre em SC

Previsão do tempo 25/03/2017 | 07h40 Atualizada em

A notícia é boa para aqueles que desejam aproveitar o fim de semana ao ar livre. Há previsão de tempo bom tanto para o sábado, quanto para o domingo.

Assim como na sexta-feira, o sol deve aparecer em todas as regiões de Santa Catarina neste fim de semana. No período da tarde, inclusive, haverá aquecimento e algumas porções do Estado podem se aproximar dos 30ºC no termômetro. Segundo o meteorologista Leandro Puchalski, há previsão de instabilidade passageira em pouquíssimas cidades litorâneas ou próximas ao litoral devido ao aumento da nebulosidade vinda do mar.

Essa mesma nebulosidade deve ser maior no domingo, apesar de o sol novamente aparecer para a maioria dos catarinenses. As temperaturas da manhã e da tarde serão parecidas com as de sábado.

— No final do dia, algumas poucas áreas do Estado, especialmente no Oeste próximo do Paraná, podem ter uma instabilidade bem passageira — arrisca Puchalski.

Previsão do tempo da Epagri Ciram

Sábado (25/03)

Tempo: mais seco com sol e algumas nuvens em SC, com chuva fraca na madrugada no Litoral e Vale do Itajaí. No período da tarde e noite, condição de chuva no Litoral Sul.

Temperatura: em elevação durante o dia.

Vento: sudoeste a sudeste, fraco a moderado com rajadas.

Sistema: sistema de alta pressão influenciando SC e cavado no Litoral.



Domingo a terça-feira (26 a 28/03)

Tempo: mais seco com sol e poucas nuvens em boa parte de SC. Condições de chuva fraca apenas na Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e Litoral Norte, especialmente no período noturno, devido a circulação marítima.

Temperatura: mais elevada.

Vento: leste a nordeste, passando a sudeste na terça-feira, fraco a moderado.



