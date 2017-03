Filmes para ver no fim de semana

Dicas de TV 25/03/2017 | 04h00 Atualizada em

ACIMA DAS NUVENS (Clouds of Sils Maria) — De Olivier Assayas. Com Juliette Binoche e Kristen Stewart. Antes de brilhar no recente Personal Shopper, outra vez sob a direção de Assayas, Kristen saiu-se muito nessa trama em que vive a assistente de uma diva do teatro diante de um momento de impasse: participar da nova montagem da peça que a revelou décadas atrás, com seu papel original agora vivido por uma jovem estrela de Hollywood. Drama, França/Suíça, 2014, 124min. Telecine Cult, 19h40min

JOGO DO DINHEIRO (Money Monster) — De Jodie Foster. Com George Clooney e Julia Roberts. O cinema americano vem apresentando filmes sobre as complexas engrenagens que movem a especulação financeira arrancando risos e lágrimas de seus apostadores. Aqui, o tom de comédia farsesca dá lugar a uma trama policial. Apresentador de TV histriônico que dá dicas de investimentos vira refém, ao vivo, de um sujeito que seguiu seus conselhos e perdeu tudo. Drama policial, EUA, 2016, 98min. HBO 2, 20h15min

VIPs — De Toniko Melo. Com Wagner Moura. Agora um ator com carreira internacional, Moura esbanja talento e versatilidade encarnando as múltiplas faces de um rapaz que finge ser diferentes pessoas para aplicar golpes pelo Brasil. Inspirado em um caso real. Drama, Brasil, 2010, 95min. Record, 23h15min



STEVE JOBS — De Danny Boyle. Com Michael Fassbender e Kate Winslet. A trajetória do fundador da Apple em três momentos, sempre às vésperas de um importante lançamento e diante de turbulências na vida pessoal. Fassbender foi indicado ao Oscar. Drama, Reino Unido/EUA, 2015, 122min. Telecine Premium, 1h45min

Domingo



OS CROODS (The Croods). De Kirk de Micco e Chris Sanders. Na pré-história, enquanto luta pela sobrevivência no jogo entre presas e predadores e se fascina com a descoberta do fogo, família nômade vive típicos problemas da vida moderna, como filhos dispostos a desbravar o mundo. Animação, EUA, 2013, 98min. RBS TV, 14h20min



DEMOLIÇÃO (Demolition) — De Jean-Marc Vallée. Com Jake Gyllenhaal e Naomi Watts. Apesar dos elogios da crítica e dos nomes conhecidos no elenco, este filme do diretor de Clube de Compras Dallas ficou inédito nos cinemas do Brasil. A atrama acompanha um executivo que tenta se recompor após viver uma grande tragédia. Drama, EUA, 2016, 101min. HBO, 14h35min

A VIDA DE MILES DAVIS (Miles Ahead) — De e com Don Cheadle. Estreia na direção de longa-metragem do ator Don Cheadle, que encarna o trompetista Miles Davis, um dos grandes gênios do jazz. A trama destaca o período, nos anos 1970, em que o músico afastou-se dos palcos e dos estúdios em razão da dependência de drogas. Drama, EUA, 2015, 100min. Max, 19h15min

MARATONA BILLY WILDER — O canal Telecine Cult exibe três clássicos assinados por Billy Wilder, um dos maiores mestres da história do cinema — nesta segunda-feira completam-se 15 anos da sua morte. A maratona começa com a comédia Quanto Mais Quente Melhor (1959), às 17h30min, com Marilyn Monroe, Jack Lemmon e Tony Curtis. Testemunha de Acusação (1957), às 19h45min, é um drama de tribunal estrelado por Charles Laughton e Marlene Dietrich. E Se Meu Apartamento Falasse (1960), às 22h, ganhou o Oscar de melhor filme e tem no elenco Lemmon e Shirley MacLaine.

Streaming



OS BONS COMPANHEIROS (Goodfellas) — De Martin Scorsese. Com Ray Liotta, Robert De Niro e Joe Pesci. Neste obra-prima que é um dos melhores filmes de gângteres já feitos, Scorsese ilumina o baixo clero da máfia e o poder de sedução que a estilosa vida de gângster tem sobre os jovens que entram nesse violento caminho. Um deles, personagem real, é o narrador da história. Policial, EUA, 1990, 146min. Disponível na Netflix