Filmes para ver no fim de semana

Dicas de TV 11/03/2017

Sábado

LILI MARLENE (Lili Marleen) — De Rainer Werner Fassbinder. Com Hanna Schygulla e Giancarlo Giannini. Fassbinder tinha particular interesse em revisitar períodos emblemáticos da história alemã, em especial a ascensão do nazismo e seu impacto sedutor no imaginário coletivo e a reconstrução da identidade do país após a II Guerra Mundial. Em tom de melodrama classudo, Lili Marlene conta a história de uma cantora transformada em estrela pelos nazistas que vive o dilema de ser apaixonada por um músico judeu. Drama, Alemanha, 1981, 111min. Arte 1, 15h45min

A FESTA DE BABETTE (Babettes Gæstebud) — De Gabriel Axel. Com Stéphane Audran. Vencedora do Oscar de melhor filme estrangeiro, esta produção dinamarquesa aguça múltiplos sentidos. A protagonista é uma francesa que, no século 19, fugindo de seu país, encontra emprego como doméstica em uma aldeia da Dinamarca. Ao ganhar um prêmio em dinheiro, ela decide oferecer aos patrões e vizinhos um banquete inesquecível. Drama, Dinamarca, 1987, 102min. Telecine Cult, 20h05min

CAÇA-FANTASMAS (Ghostbusters) — De Paul Feig. Com Melissa McCarthy e Kristen Wiig. Retomada, com elenco feminino, de um grande sucesso do cinema nos anos 1980. Duas cientistas lideram equipe para combater ectoplasmas que ameaçam Nova York. Aventura, EUA, 2016, 117min. HBO, 22h

TV aberta



HITMAN — De Xavier Gens. Com Timothy Olyphant, Dougray Socott e Olga Kurylenko. Criado para ser um matador profissional, agente acaba envolvido em conspiração e passa a ser caçado mundo afora. Terá de usar suas habilidades para encontrar quem o traiu. Ação, França/EUA, 2007, 100min. Band, 22h30min

Domingo



OS INDOMÁVEIS (3:10 To Yuma) — De James Mangold. Com Christian Bale e Russell Crowe. O bom elenco valoriza essa incursão em um gênero que volta e meia é exumado em Hollywood. Rancheiro endividado é seduzido pela recompensa oferecida para escoltar um perigoso bandoleiro preso até cidade distante. A jornada se mostra bastante perigosa, pois os parceiros do malfeitor planejam resgatá-lo, Faroeste, EUA, 2008, 122min. Max Prime, 13h10min

BOA NOITE, MAMÃE (Ich seh ich seh) — De Severin Fiala e Veronika Franz. Com Lukas e Elias Schwarz. Dois meninos gêmeos desconfiam que a mulher que voltou enfaixada do hospital após uma cirurgia não é sua mãe. A premissa desse filme austríaco que teve première no Brasil no Fantaspoa, em Porto Alegre, é boa, e a tensão da narrativa, crescente. Suspense, Áustria, 2014, 99min. Telecine Cult, 20h05min

12 HOMENS E UMA SENTENÇA (Twelve Angry Men) — De Sidney Lumet. Com Henry Fonda. Espetacular estreia no cinema de um diretor amadurecido nos palcos e na televisão. A ação se passa toda dentro da sala de um tribunal na qual jurados decidem o destino de um jovem acusado de matar o pai. Os indícios contra ele parecem evidentes, mas a ponta de dúvida lançada por um dos jurados acaba promovendo um sempre pertinente debate sobre julgamentos sumários contaminados por preconceito e convicções titubeantes. Drama, EUA, 1957, 117min. Telecine Cult, 22h

TV aberta

OS SMURFS 2 (The Smurfs 2) — De Raja Gosnell. Com Hank Azaria e Neil Patrick Harris. Combinando atores com computação gráfica, esta nova aventura das simpáticas criaturas azuis criadas nos anos 1950 pelo ilustrador belga Peyo troca o cenário de Nova York por Paris. Animação/aventura, EUA, 2013, 105min. RBS TV, 14h20min

Streaming

KATYN — De Andrzej Wajda. Com Artur Zmijewski. O grande diretor polonês relembra um episódio controverso ocorrido em seu país nos movimentos iniciais da II Guerra Mundial, quando mais de 20 mil conterrâneos seus, militares e civis, foram executados pelos soviéticos. Stalin tentou imputar a Hitler a culpa pelos assassinatos, assumidos pelos russos apenas nos anos 1990. Drama, Polônia, 2007, 121min. Disponível na Netflix