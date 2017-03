Filho de rei saudita viaja aos EUA para encontro com Trump

Riad 13/03/2017 | 07h45

O influente vice príncipe herdeiro saudita Mohamed Ben Salman viajou nesta segunda-feira aos Estados Unidos, onde se reunirá esta semana com o presidente Donald Trump, anunciou a agência oficial APS.

O príncipe de 31 anos, que também é ministro da Defesa, será a principal autoridade saudita a reunir-se com o presidente americano desde que assumiu o cargo em janeiro.

Salman "se reunirá com o presidente Trump e vários dirigentes para abordar a consolidação das relações bilaterais e questões regionais de interesse comum", segundo a APS.

De acordo com a ordem de sucessão ao trono, o príncipe Mohamed, filho do rei Salman, tem fama de ser um reformista.

Elaborou um extenso plano de reformas denominado "Visão 2030" com o objetivo de diversificar a economia saudita e reduzir sua dependência do petróleo, depois que a queda do preço do produto resultou em déficits orçamentários e na adoção de uma política de austeridade.

Nos últimos anos se tornou uma das figuras mais importantes do reino, onde acumula vários cargos: ministro da Defesa, segundo vice-primeiro-ministro e conselheiro especial do rei.

Também preside o Conselho de Assuntos Econômicos e Desenvolvimento, órgão que supervisiona a Saudi Aramco, a maior empresa produtora de petróleo do mundo.

As relações entre Arábia Saudita e Estados Unidos, aliados há mais de sete décadas, pioraram durante a administração de Barack Obama, sobretudo depois que Washington se recusou a participar em uma intervenção militar de grande envergadura na Síria.

Mas o ministro saudita das Relações Exteriores, Adel al-Jubeir, afirmou acreditar que o governo Trump se envolverá mais na região, especialmente para conter o Irã, grande rival da Arábia Saudita.

* AFP