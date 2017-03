Filas da saúde: Maristela Roth integra a lista que aguarda por cardiologista

Quanto tempo a saúde pode esperar? 11/03/2017 | 07h36

Os dias de Maristela Aparecida Roth dividem-se entre os cuidados com os dois filhos mais novos e o pai acamado, que mora na casa ao lado, no bairro Salto do Norte. Aos 36 anos, Maristela, que trabalha como cuidadora de idosos, precisa de atenção redobrada com o coração.



Em 2015, ela deixou Jaraguá do Sul para morar em Blumenau e cuidar dos pais. Foi quando começou a frequentar o posto de saúde do Badenfurt. Maristela tem arritmia cardíaca e já sofreu dois infartos. Em 2016, foi vítima de problemas que reavivaram a preocupação com a saúde. No segundo semestre do ano passado, teve trombose na perna e embolia pulmonar, segundo ela provocada pelo efeito do anticoncepcional. Ficou internada, passou a tomar medicação e não sofreu mais complicações.







– Do posto de saúde me mandaram para um médico vascular no ambulatório da Furb, que demorou menos de um mês, e de lá me encaminharam ao cardiologista – conta.



A solicitação para a consulta foi feita em setembro, mas ela não tem informação sobre quando será atendida. O quadro hoje não traz maiores complicações ao dia a dia. Após cinco meses do início da espera, Maristela conseguiu trabalho em um abrigo de idosos da cidade. O marido, que havia ficado em Jaraguá do Sul, também veio para Blumenau. Embora ele ainda esteja em busca de emprego, voltar a trabalhar e ter a família toda ao lado diminuíram a ansiedade e os sintomas de Maristela. Nada, no entanto, que suspenda a necessidade do especialista. É pelo profissional que ela aguarda - ainda com alguma incerteza quanto ao tempo - para saber que precauções tomar para evitar problemas ao coração.



Dos atendimentos no posto de saúde e no Hospital Universitário da Furb, na Fortaleza Alta, guarda palavras gentis sobre a cortesia e o curto prazo de espera. Relatos comuns entre outros pacientes que procuram a atenção básica. Mas agora que solicitou consulta em uma das especialidades mais concorridas do município – atualmente há cerca de 1,8 mil solicitações pendentes e uma média mensal de 360 novos pedidos –, a incógnita passa a ser o tempo que ainda terá que esperar para o atendimento eletivo com o cardiologista.