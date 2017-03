Figueirense terá mudanças na equipe que enfrenta o Inter de Lages

Precisa vencer 21/03/2017 | 16h02 Atualizada em

O técnico Márcio Goiano não confirmou, mas indicou que o Figueirense terá algumas mudanças para o jogo desta quarta-feira, às 21h45min, contra o Inter de Lages, pela terceira rodada do returno do Campeonato Catarinense. Sem poder contar com Bill, suspenso, a dupla de ataque será formada por Anderson Aquino e Elias. Já na zaga, com o retorno de Bruno Alves e a recuperação de Leandro Almeida, Dirceu deve ir para o banco de reservas.

- Tenho o retorno do Bruno e do Josa, em função de cartão, vinham jogando normalmente. Leandro teve problema de lesão, depois transição, demos um tempo maior para ele recuperar bem, então temos essa opção. O Josa também vem jogando e conhecemos bem o grupo. O Bill está fora em função de cartão. Temos uma opção de dupla de ataque diferente, com Aquino e Elias, e ganham oportunidade novamente para iniciarmos com esses dois atletas - disse o treinador em entrevista coletiva nesta terça-feira.

O comandante sabe da pressão que está sofrendo já que o time não vence há duas rodadas e ocupa a lanterna da tabela do returno do campeonato. O adversário vive a mesma situação, só que ao invés de duas derrotas, sofreu uma e empatou em outra partida.

- O Catarinense é sempre bem difícil, tem dois clubes da Capital e mais outras forças, e sempre uma equipe do interior se destaca. Algumas equipes vêm aproveitando os jogos, vencendo e agora tem uma tranquilidade maior. Nosso caso é focar no próximo jogo, é mais uma decisão. Eles (Inter de Lages)têm jogadores rápidos, temos que ter cautela, prudência, mas temos que buscar os resultados para ir atrás dos nossos objetivos - considerou Goiano.



