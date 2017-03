Figueirense precisa bater o JEC para subir na tabela e voltar a ganhar confiança no Catarinense

No Scarpelli 18/03/2017 | 07h00 Atualizada em

Não há mais tempo a perder para o Figueirense. Se o Alvinegro ainda almeja brigar por alguma coisa neste Campeonato Catarinense, o jogo deste sábado, às 16h, contra o Joinville, é chave. O time precisar vencer o rival para recuperar a confiança dos atletas e do torcedor e voltar a pontuar para subir na tabela de classificação. Hoje, o time da Capital ocupa a lanterna da tabela do returno do Estadual.

Vencendo o JEC, o complemento da rodada pode assegurar ao Furacão um bom lugar na tabela. Isso porque Criciúma e Brusque fazem um confronto direto no Heriberto Hülse. Os dois times ocupam atualmente a segunda e terceira posição na classificação do returno.

– O Joinville iniciou o returno com o resultado positivo, sabemos da importância desse jogo. Queremos jogar bem em casa, é o meu segundo jogo no Scarpelli. Temos que fazer bem feito o nosso trabalho e buscar as vitórias, que vão nos colocar em boa condição no segundo turno e na briga pelo título da competição – disse Márcio Goiano.

O técnico alvinegro sinalizou que colocará entre os titulares o zagueiro Leandro Almeida e o lateral-esquerdo Marlon. Os dois estão recuperados de lesão e podem ajudar o time a passar pelo Tricolor do Norte. Lembrando que Goiano não terá à disposição Bruno Alves e Josa, suspensos.

– O Marlon e o Leandro, desde o momento que eu cheguei, estavam trabalhando a parte física. Eles entram, tem o Ferrugem também em outra situação. Algumas outras posições e definições eu vou fazer, ainda mais sobre o Joinville. Por isso vamos esperar algumas coisas para definir a equipe que irá entrar em campo – completou o técnico alvinegro.

No JEC, o técnico Fabinho Santos terá um importante desfalque. O atacante Aldair machucou o tornozelo direito no treino de sexta-feira e está fora do compromisso na Capital.

FICHA TÉCNICA

FIGUEIRENSE

Thiago Rodrigues; Dudu, Dirceu, Leandro Almeida e Marlon; Patrick, Helder, Ferrugem, João Pedro e Elias; Bill (Anderson Aquino).

Técnico: Márcio Goiano.

JOINVILLE

Matheus; Danrlei, Henrique, Max, Renan e Roberto (Luiz Meneses), Caíque, Bruno Rodrigues, Breno e Alex Ruan; Marlyson.

Técnico: Fabinho Santos.

Arbitragem: Sandro Meira Ricci, auxiliado por Carlos Berkenbrock e Eder Alexandre.

Horário: 16h

Local: Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

