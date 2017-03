Figueirense fica desfalcado para receber a Chapecoense no sábado

Catarinense 30/03/2017 | 07h13 Atualizada em

Não bastasse o mal momento vivido dentro das quatro linhas, o Figueirense estará bastante desfalcado para enfrentar a Chapecoense no sábado, quando vai receber a Chapecoense no Estádio Orlando Scarpelli às 16h.

Nesta quarta-feira, no empate por 0 a 0 com o Criciúma no Sul do Estado, o Alvinegro perdeu três atletas por suspensão. O volante Yago recebeu o terceiro cartão amarelo. Já Leandro Almeida e Elias ganharam o vermelho.

O cartão recebido pelo atacante foi inusitado. Depois de ter sido substituído, o jogador recebeu a punição no banco de reservas, por causa de reclamações com a arbitragem.

A novidade para o duelo contra o Verdão é que o atacante Bill deve ficar à disposição de Márcio Goiano. O TJD-SC aceitou o recurso do Figueirense e o atleta poderá atuar por meio de um efeito suspensivo, enquanto aguarda por um novo julgamento. Na terça-feira, o tribunal puniu ele com suspensão em quatro partidas por causa da expulsão no duelo contra o Joinville, quando acertou uma cotovelada em Júnior Sutil.

