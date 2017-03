Figueirense é dominado pelo Brusque e perde por 2 a 0

Catarinense 12/03/2017 | 18h21 Atualizada em

O Figueirense não fez uma boa apresentação na estreia do returno do Catarinense, e foi dominado pelo Brusque, no Estádio Augusto Bauer, na tarde deste domingo. Jonatas Belusso e Michel Douglas marcaram os gols da vitória do time do Vale sobre o Alvinegro, que ainda teve um jogador expulso na segunda etapa. Josa deixou o campo no segundo tempo e complicou ainda mais a vida do time de Márcio Goiano, que ontem, conheceu sua primeira derrota à frente do Figueira.

Na próxima rodada, o time da Capital enfrenta o JEC, sábado, no Orlando Scarpelli. Já o Bruscão pega o Criciúma, no Sul do Estado, no domingo.

O Brusque fez valer a boa campanha do primeiro turno e não deu chances ao Figueira, que teve um bom momento no jogo apenas no início da segunda etapa.

Logo aos seis minutos do primeiro tempo, Jonatas Belusso recebeu lançamento de Eliomar, driblou o goleiro Thiago Rodrigues e entrou com bola e tudo na meta defendida pelo goleiro alvinegro. Depois, em três oportunidades, Eliomar forçou o arqueiro do Alvinegro a fazer grandes defesas ainda na primeira etapa.

Na segunda etapa, o Figueira esboçou uma reação e criou ao menos três oportunidades, a melhor delas com Bill. Quando estava no melhor momento da partida, o Furacão perdeu Josa, expulso.

Era o que o Brusque esperava para deslanchar e chegar ao segundo gol com Michel Douglas. Aos 29, em rápido contra-ataque, Michel Douglas tocou na saída de Thiago Rodrigues: 2 a 0. Na reta final do jogo, a torcida do Brusque ainda gritou "olé" a cada passe certo do time em campo.

Com o resultado, o Brusque chegou a 19 pontos e permanece na vice-liderança da classificação geral. No returno, o clube chegou a três pontos, se igualando ao Joinville que bateu o Almirante Barroso no sábado, na Arena, também pelo placar de 2 a 0.

- A gente vem de cinco jogos bons, era nítida a evolução de equipe, foi um jogo atípico, não impomos o ritmo de jogo, tivemos chance de fazer e não fizemos. Agora é pensar no Joinville - disse o capitão alvinegro, Bruno Alves.

FICHA TÉCNICA

BRUSQUE (2)

Rodolpho; João Carlos, Cleyton (Alexandre), Neguete e Carlos Alberto; Mineiro, Boquita (Diogo Roque), Assis (Michel Douglas) e Eliomar; Ricardo Lobo e Jonatas Belusso.

Técnico: Pingo

FIGUEIRENSE (0)

Thiago Rodrigues; Dudu, Dirceu, Bruno Alves e Morassi; Josa, Helder, Patrick e João Pedro (Ferrugem); Elias (Ermel) e Bill (Índio)

Técnico: Márcio Goiano

Gols: Jonatas Belusso, aos 5 do primeiro tempo (B); Michel Douglas, aos 20 minutos do segundo turno (B)

Cartões amarelos: João Carlos, Jonatas Belusso (B); Josa, Bruno Alves, Patrick (F)

Cartão vermelho: Josa (F)

Arbitragem: Ramon Abel, auxiliado por Nadine Cama Bastos e Evandro Rodrigo Weber

Local: Estádio Augusto Bauer, em Brusque

Saiba mais:



Acesse a tabela do Catarinense