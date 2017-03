Figueirense é derrotado pelo Inter de Lages e segue na lanterna do returno do Catarinense

Na Serra 22/03/2017 | 23h40 Atualizada em

O Figueirense segue passando em branco no returno do Campeonato Catarinense, sem nenhum ponto somado. Na noite desta quarta-feira, mais um duro golpe. No Tio Vida, o Alvinegro foi vencido pelo Inter de Lages por 1 a 0 e chegou a terceira derrota seguida na competição, aumentando ainda mais a pressão sobre os jogadores e também sobre o técnico Márcio Goiano.

O gol da vitória do Colorado foi marcado por Enercino, ainda no primeiro tempo. Na próxima rodada, o Furacão recebe o Almirante Barroso, sábado, no Orlando Scarpelli. Já o Inter vai a Criciúma no domingo encarar o Tigre.

Apesar das alterações de Márcio Goiano, com Leandro Almeida como titular e Anderson Aquino fazendo dupla de ataque com Elias, já que Bill cumpriu suspensão, o Figueira foi apático e não conseguiu impor e levar nenhum tipo de perigo ao gol do adversário. Já o Inter estava mais solto em campo e construiu o gol da vitória num passe de Max para Enercino, que pegou de primeira e chutou sem chance de defesa para Thiago Rodrigues.

Sem poder de reação, o segundo tempo foi muito parecido com o primeiro. O Colorado seguia tranquilo e chegou a criar uma grande oportunidade para ampliar aos três minutos, com Jullyan, que chutou cruzado obrigando Thiago Rodrigues a fazer grande defesa. Aos 11, Max ficou livre para ampliar. Ele driblou a zaga alvinegra, colocou a bola no pé direito, mas desperdiçou concluindo para fora.

Na reta final, o Inter chegou a dar mais espaço para o Figueirense, que ensaiou uma pressão, mas nada que fosse mudar o rumo da partida em Lages.

Ficha técnica

Inter de Lages (1)

Neto Volpi; Marcelinho (Luan), Victor, Leo kanu, James; Schmoller, Parrudo, Enercino (Leo Prá), Marcos Paraná; Max e Jullyan (Luizinho).

Técnico: Joel Cornelli

Figueirense (0)

Thiago Rodrigues; Dudu, Bruno Alves, Leandro Almeida e Marlon; Josa (Matheusinho), Hélder, Ferrugem e João Pedro (Índio), Elias e Anderson Aquino (Ermel).

Técnico: Márcio Goiano

Gol: Enercino, aos 10 minutos do 1º tempo (I);

Cartões amarelos: Dudu (F); Leo Prá, Max (I)

Arbitragem: Leandro Messina Perrone, auxiliado por Helton Nunes e Carlos Felipe Schmidt

Local: Estádio Tio Vida, em Lages

