Figueirense busca recuperação no returno diante do Inter de Lages

Pressão constante 22/03/2017 | 07h36 Atualizada em

O início do returno está doloroso para o torcedor do Figueirense, e também para o grupo de jogadores. São dois jogos, duas derrotas, duas demissões no departamento de futebol e apenas uma coisa a se fazer de fato para esse jogo finalmente virar: vencer o Inter de Lages, na noite desta quarta-feira às 21h45min, no Estádio Vidal Ramos Júnior.

A escalação do Furacão tem sido alterada a cada partida, ora por deficiência técnica, já que o atleta não agradou, ora por lesão, já foram algumas até aqui, e também por suspensão — Bill, no último jogo, tomou o cartão vermelho ao dar uma cotovelada no jogador do Joinville. Isso demonstra a instabilidade emocional do elenco, que se extende ao departamento de futebol após as demissões de Léo Franco e Branco, com a chegada de Carlito Arini.

Essas mudanças e oscilações todas, segundo Márcio Goiano, que venceu apenas uma das cinco partidas que comandou a equipe.

— No futebol quando você não obtém resultados acontecem as mudanças, mas o mais importante de tudo isso é o clube. Tudo o que se faz é em busca de uma melhora, todos procuraram fazer o seu melhor, mas dentro de campo os resultados não estão acontecendo — ponderou o treinador.

Sobre essas constantes alterações, nesta quarta-feira, mais algumas já estão confirmadas na equipe. Ou seja, a procura pela equipe ideal, que tenha a batida perfeita para a vitória, vai continuar.

— Tenho o retorno do Bruno Alves e do Josa, em função de cartão, que vinham jogando normalmente. Leandro Almeida teve problema de lesão, depois transição, e temos essa opção. O Bill está fora em função de cartão. Temos uma opção de dupla de ataque diferente, com Aquino e Elias, e ganham oportunidade novamente para iniciarmos com esses dois atletas. Será um jogo difícil e o mais importante é que o grupo esteja todo focado para conseguirmos um bom resultado — explicou.

Ficha técnica

Inter de Lages

Neto Volpi; Marcelinho, Victor, Leo kanu, James; Michel, Parrudo, Enercino, Marcos Paraná; Max e Julian.

Técnico: Joel Cornelli

Figueirense

Thiago Rodrigues; Dudu, Bruno Alves, Leandro Almeida e Marlon; Josa, Hélder, Ferrugem e João Pedro, Elias (Matheusinho) e Anderson Aquino.

Técnico: Márcio Goiano

Aribtragem: Leandro Messina Perrone, auxiliado por Helton Nunes e Carlos Felipe Schmidt

Horário: 21h45min

Local: Estádio Tio Vida, em Lages

Saiba mais:

Acesse a tabela do Catarinense

Leia mais sobre o Figueirense