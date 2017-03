Festa Estadual da Ovelha começa nesta sexta-feira em Campo Alegre

Guia + AN 17/03/2017 | 09h45

Entre esta sexta-feira e domingo, Campo Alegre sedia a 19ª Festa Estadual da Ovelha. O ritmo de trabalho na cidade é intenso para deixar tudo pronto para receber os visitantes a partir das 19 horas. Serão shows musicais, exposições, artesanatos, desfile comemorativo, parque de diversões, Pedal da Ovelha, trilha de motos e gastronomia típica.



Uma das atrações da edição deste ano será o concurso para a escolha da rainha e das princesas da festa durante a abertura oficial, hoje à noite. Amanhã, será a vez do show da dupla Hugo & Tiago, a partir das 22h.

– Vamos ter o Palco Cultural, que será montando no calçadão da Cascatinha, e o Palco Nacional, que será montado na praça de esporte para a realização do show da dupla Hugo & Tiago – explica a secretária de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, Marilia Scheffer.





