Fed inicia reunião que deve decidir aumento dos juros nos EUA

Washington 14/03/2017 | 12h41

O Federal Reserve (Fed), Banco Central dos Estados Unidos, iniciou nesta terça-feira sua reunião de política monetária de dois dias da qual se espera um aumento da taxa de juros de um quarto de ponto percentual.

As deliberações começaram na hora prevista (14H00 GMT, 11H00 horário de Brasília) apesar da tempestade de neve que paralisa Washington. A reunião será concluída na quarta-feira às 18H00 GMT (15H00 horário de Brasília) com a divulgação de um comunicado e uma coletiva de imprensa da presidente do Fed, Janet Yellen.

O Banco Central americano também apresentará suas novas previsões econômicas.

