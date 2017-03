FBI prende homem suspeito por ameaça de bomba a centros judeus nos EUA

Nova York 03/03/2017 | 14h08

O FBI prendeu nesta sexta-feira (03) um homem em St. Louis, no estado de Missouri, suspeito por ameaça de bomba contra centros judeus e escolas americanas em todo o país.

O departamento de Justiça comunicou que Juan Thompson, 31 anos, é possivelmente o responsável por ao menos oito das mais de cem ameaças feitas nas últimas semanas, que por sua vez suscitaram medo e uma onda de atos antissemitas no país.

O órgão de investigação federal acredita que o homem atuava de forma a assediar uma ex-namorada.

"Hoje (sexta-feira) acusamos formalmente Juan Thompson por supostamente assediar sua ex-namorada ameaçando em nome dela a centros judeus por meio de bombas e a Liga Antidifamação", explicou em comunicado o fiscal-geral do distrito sul de Nova York, Preet Bharara.

"As ameaças contra pessoas e lugares baseadas em sua religião ou raça, sem importar o motivo, são inaceitáveis, antiamericanas e criminais", declarou a autoridade.

Paralelamente, um grupo de vândalos quebrou e pintou lápides em um cemitério judeu do estado de Nova York, sendo esse o terceiro ataque com essas carcterísticas registrado no país nas últimas semanas.

A diretora-executiva da Federação Judia de Greater Rochester, Meredith Dragon, afirmou que a polícia local não conseguiu determinar se os danos -- cometidos na madrugada de quarta-feira (01)-- são um ato de vandalismo ou crime de ódio.

O governador de Nova York, Andrew Cuomo, anunciou a abertura de uma nova investigação diante do auge de ataques e ameaças contra organizações judias no estado.

