Família de Pomerode havia perdido outro filho há menos de um ano

Luto 25/03/2017 | 15h56

A dor da família Lach foi prolongada e intensificada, pois atingiu uma ferida aberta no primeiro semestre do ano passado, quando outra filha de Bruna e Renato morreu. Homônima da mãe e gêmea de Bruno, a menina de um ano e seis meses nasceu com problemas respiratórios e trouxe o primeiro golpe do destino à família. Após passar três meses na UTI, ela não resistiu no dia 22 de junho de 2016 e morreu.



:: Comunidade se despede de crianças que morreram em incêndio em Pomerode

:: Dor e luto entre escombros no local do incêndio

:: Mãe tentou salvar as três crianças que morreram

:: Três crianças morrem em incêndio em Pomerode



Foi o primeiro ato da tragédia que abalaria os Lach depois deste 24 de março de 2017. A perda de quatro crianças parecia impossível de acreditar para os parentes ao redor da casa, que com abraços e lágrimas tentavam consolar Renato e Traudi, a avó. Por trás da seriedade típica dos alemães, lamentações em português ou na língua europeia preservada na área rural de Pomerode escancaravam sentimentos.