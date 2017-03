Falta de luz ainda atinge 10 mil unidades consumidoras após temporal de domingo

Celesc 13/03/2017 | 09h50 Atualizada em

Cerca de 20 horas após o temporal que atingiu o Estado na tarde de domingo, ainda há cerca de 10 mil unidades sem energia em Santa Catarina. A principal região afetada é a Grande Florianópolis, em especial no Norte da Ilha, na Capital, Biguaçu, Antônio Carlos, Santo Amaro da Imperatriz, na localidade da Vargem, e Águas Mornas.

Segundo o chefe da Divisão Técnica da Regional Celesc em Florianópolis, Adriano Luz, aproximadamente 70 profissionais da companhia estão na rua para normalizar o atendimento. A expectativa é que o fornecimento esteja completamente normalizado até o fim da tarde.

— Uma ou outra unidade ainda pode permanecer (sem luz), mas esperamos que praticamente tudo esteja regularizado até o fim da tarde — diz Luz.

No auge da tempestade, aproximadamente 160 mil unidades consumidoras ficaram sem energia no Estado, sendo 60 mil delas na Grande Florianópolis, onde ocorreu a "abertura" de 15 alimentadores. No Norte da Ilha, 80% das unidades foram afetadas.

