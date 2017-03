Exportações protegem a economia de SC, diz Colombo em viagem ao Japão /

Governador na Ásia 06/03/2017 | 11h25 Atualizada em

Colombo conversa com o embaixador brasileiro no Japão, André Aranha Corrêa do Lago. Foto: Claudio Thomas - Secom

Em missão de negócios na Ásia, Raimundo Colombo reafirmou a importância das exportações de carnes de frango e de suínos para o reaquecimento da economia catarinense. Nesta segunda-feira, o governador participou de um seminário com empresários japoneses na embaixada do Brasil em Tóquio.

— As exportações têm conseguido proteger a economia brasileira, garantindo a geração de empregos e, no caso de SC, apresentar o menor índice de desemprego do Brasil — afirmou.

No fim de semana, a Coreia do Sul, um dos maiores importadores de carne suína do mundo, confirmou que inspetores do país farão uma visita técnica aos frigoríficos do Estado entre os dias 31 de março e 3 de abril. É a oitava e última etapa antes da liberação para a compra da carne catarinense.

O governador afirmou que as agroindústrias catarinenses ainda estão se adaptando às exigências dos japoneses, que já compram a carne suína e preferem o produto com maior volume de gordura.

— Esse produto diferenciado está sendo feito e, por isso, SC está crescendo na escala comercial, mas a grande vantagem é que as exportações trouxeram estabilidade para o setor, que vive em ampla expansão, diferente do que era em 2011 e 2012 — disse Colombo.



Integram a atual missão os secretários da Fazenda, Antonio Gavazzoni, de Assuntos Internacionais, Carlos Adauto Virmond Vieira, o deputado estadual Gelson Merisio, o presidente da Federação das Indústrias de SC, Glauco José Côrte, o vice-presidente da Fiesc, Gilberto Seleme, o diretor de Desenvolvimento Institucional da Fiesc, Carlos Henrique Ramos Fonseca, a coordenadora do Centro Internacional de Negócios da Fiesc, Tatiana Leal, e o diretor-executivo do Sindicato das Indústrias da Carne, Ricardo Gouvêa.



Está é a 14ª missão de negócios de Colombo desde que assumiu o governo, em janeiro de 2011.